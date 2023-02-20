Kahramanmaraş’tan bir feci haber daha! Evlerin üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'tan feci bir haber daha geldi. Onikişubat ilçesinde depremin etkisiyle dağdan kopan büyük kayaların evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kahramanmaraş depremlerinin yıkıcı etkisi, kırsal mahallelerde büyük felaketlere yol açtı. Depremin şiddetiyle dağlardan kopan büyük kayalar, Onikişubat ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde bulunan evlerin üzerine düştü.
60 haneli mahallede yaşanan felaketin ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Avcılar Mahallesi'nde 40 evin kullanılamaz halde olduğu bildirildi. Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp, mahallenin tahliyesini istedi.
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