  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TFF'den Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarına ilişkin açıklama

İsrailli bakan polis eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdi! Baskına peş peşe tepkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar işlerine dönecek'

Erdoğan'ın açtığı Gaziray’dan müjde

Gözleri yollarda kaldı! Almanlara bayram ettirecek tanker

Yatırım uzmanı tek tek anlattı! 2023 yılında 2 farklı altın senaryosu

'Emekli maaşları için üzülmeyin' diyen Necmettin Batırel duyurdu: Adım gibi eminim! Erdoğan 2 bin lira...

Polonya'dan LGBT'ye tokat: İzin verilmeyecek

Artık masada oyuncu değil oyun kurucuyuz! Türkiye’nin seçimi dünyanın ilk 5’inde

Ordu’da bordan yapılan yol, 15 yıldır bozulmadı! Görüntüsü dikkat çekti
Ekonomi Kahramanmaraş'tan 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracat
Ekonomi

Kahramanmaraş'tan 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin önemli sanayi merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'tan 2022 yılında 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 19:16:00 -
Kahramanmaraş'tan 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracat

Dondurma, iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş, kağıt ve çimento üretimiyle Türkiye'de ön plana çıkan Kahramanmaraş, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Geçen yılki ihracat rakamını yüzde 5 arttırarak 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kent, ihracatçı iller arasında 17. sırada yer aldı. Geçen yıl 134 ülkeye ihracat yapılan kentten en fazla ihracat İtalya, Almanya, Mısır, Fas ve Portekiz'e gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, odanın toplantı salonunda gazetecilere 2022 yılının ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kentin ticaret hacmini daha da arttırmak için oda olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Buluntu, Kahramanmaraş'ın Türkiye'de önemli sanayi kentleri arasında yer aldığını söyledi.

Belirledikleri vizyon programları kapsamında kentin ihracat rakamlarını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Buluntu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın 2022 yılı ihracatını geçen yıla göre yüzde 5 artışla 1 milyar 464 milyon dolarla kapatmış olduk. Oransal olarak Türkiye'nin gerisinde kalmışız. Bu da kentteki sektörel kümelenmeyle alakalı bir durum. Kahramanmaraş'ın ihracatının yüzde 67'ye yakınını tekstil ihracatı oluşturuyor. Kahramanmaraş'ta en çok ihracat artışı sağlayan sektörlerimiz kağıt, çimento, hububat, bakliyat, makine ve aksamları oldu. 2023 yılında inşallah finansal daralmaların olmadığı ve sektörlerimizin çeşitlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Sektörlerimizi çeşitlendirmemiz lazım. Eğer sektörlerimizi çeşitlendirebilirsek tekstil ve çelik haricinde daha katma değerli ürünler yapabilirsek inşallah bu ihracat rakamı ve hedeflerimizi çok ciddi manada toparlayabiliriz. Şu anda hedef pazar araştırmalarımız devam ediyor. Odamızın ticaret departmanı çok ciddi manada çalışıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23