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Aktüel Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü
Aktüel

Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:08:32 -
Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarında 65 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Onikişubat ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde önceki gün Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalında ise dün çıkan orman yangınları tamamen kontrol altına alınırken, ekipler gece boyunca her iki bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kahramanmaraş'taki yangınlara ekipler toplam 220 personel, 55 arazöz 10 su tankı 4 dozer ve 6 itfaiye aracıyla müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangınlarda ilk belirlemelere göre 65 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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