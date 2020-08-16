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Aktüel

Kahramanmaraş'taki orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:49:34 -
Kahramanmaraş'taki orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 2 hava aracı, 8 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale edildi.

Çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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