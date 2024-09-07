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Gündem Kahramanmaraş’taki deprem korkuttu
Gündem

Kahramanmaraş’taki deprem korkuttu

Yeniakit Publisher
2024-09-07 13:31:00 - 2024-09-07 13:33:30

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşların korku içinde kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından açıklanan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Pazarcık'ta saat 09.02'de de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alana çıktıkları görüldü.

Pazarcık ilçesinde bir beyaz eşya dükkanında çalışan vatandaş, “İşyerinde kahvaltı yapıyordum. Bir panik anında dışarıya kaçtık” dedi.

Bebeğiyle apartmandan çıkan bir kadında, “Evet hissettik. Çok geçmiş olsun vatandaşlarımıza Allah'ım bir daha yaşatmasın” diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, “Dükkanda oturuyorduk bizim binamız sağlam olduğu için biz pek hissetmedik ama diğer binalar baya hissetmiş” dedi.

Bir berber esnafı da, “Depremi hissettim panikledik dışarı çıktık. Bir olumsuzluk yok çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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