Kahramanmaraş'ta yoğun sis etkili oluyor
Kahramanmaraş'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sis gökyüzünden böyle görüntülendi.
Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürdü.
Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda ilerleyebildi.
Yetkililer sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.