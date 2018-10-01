Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü: 1 kişi öldü

İlçeye bağlı Tanır Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurda evinin önündeki saman balyalarının üzerini kapatmak isteyen 19 yaşındaki gencin üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan Tahir Binboğa, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Kahramanmaraş'a sevk edilen Binboğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.