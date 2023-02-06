Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar var
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan bina görüntülendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.
Gelen bilgilere göre, 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde yıkılan binalar var.
Bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta çok sayıda binanın yıkıldığı söyleniyor.
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