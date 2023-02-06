  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İtalya'nın başı dertte! Çok sayıda kuruma siber saldırı

Dikkat! THY duyurdu

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi LGBT cevabı!

Altın ve dolarda tahterevalli etkisi! Altın neden düştü? Biri tavan yapacak diğeri çakılacak, o kritik tarihe dikkat!

6 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti! Abdullah Ağar sinsi planı ifşa etti: Saldırı için...

Uyarı geldi! Limana sığındılar

İran'dan Jina Emini protestocularına büyük 'af' kararı! On binlerce tutuklu ve hükümlü serbest kalacak

Altın çöktü! Kuyumcular şokta: Dibe çakılan altın için son alım fırsatı duyuruldu

Piyasa değeri 1.358 Trilyon dolar! Sahipleri Google'ı 1 milyon dolara satacaktı

Çarpıcı iddia! Ünlü teknoloji şirketi sadece yapay zekada üstünlük kazanmaya çalışıyor: Dengeler tamamen değişecek
Gündem Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar var
Gündem

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan bina görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 05:37:00 -
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.

Gelen bilgilere göre, 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde yıkılan binalar var.

Bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta çok sayıda binanın yıkıldığı söyleniyor.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Gündem

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

AFAD: “Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu”
AFAD: “Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu”

Gündem

AFAD: “Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde deprem oldu”

Kahramanmaraş, Diyarbakır Kayseri, Malatya, Ankara, Gaziantep'te deprem! Yürek yakan görüntüler
Kahramanmaraş, Diyarbakır Kayseri, Malatya, Ankara, Gaziantep'te deprem! Yürek yakan görüntüler

Gündem

Kahramanmaraş, Diyarbakır Kayseri, Malatya, Ankara, Gaziantep'te deprem! Yürek yakan görüntüler

Bir büyük deprem de Gaziantep'te oldu
Bir büyük deprem de Gaziantep'te oldu

Gündem

Bir büyük deprem de Gaziantep'te oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden flaş açıklama!
Siyaset

Gelecek Partisi'nden flaş açıklama! "Üzerimize daha fazla gelirseniz Erdoğan'ın..."

Gelecek Partisi, Altılı Masa ortaklarından gelen 'küçük parti', Ahmet Davutoğlu'na 'Küçük Enişte' eleştirilerine öyle bir karşılık verdi ki ..
Otomotiv devi Nissan'dan ‘Fütüristik’ tasarımı ortaya çıktı! Radikal kararı aldı, duyurdu: Satışa hazırlanıyor!
Otomotiv

Otomotiv devi Nissan'dan ‘Fütüristik’ tasarımı ortaya çıktı! Radikal kararı aldı, duyurdu: Satışa hazırlanıyor!

Nissan ilk kez tanıttığı konsept elektrikli otomobil Max-Out’un fiziksel olarak üretilen prototipini gösterdi. Nissan’dan Star Wars’tan fırl..
Altın çöktü! Kuyumcular şokta: Dibe çakılan altın için son alım fırsatı duyuruldu
Ekonomi

Altın çöktü! Kuyumcular şokta: Dibe çakılan altın için son alım fırsatı duyuruldu

Emre Öztürk'ten altın ile ilgili uyarılarda bulundu. Altın yatırımcılarının uzun vadeli düşünmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, uzun vad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23