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Aktüel Kahramanmaraş'ta yakalanan hızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta yakalanan hızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:43:03 -
Kahramanmaraş'ta yakalanan hızlık zanlısı 6 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının incelemesinin ardından ekiplerce bazı adreslere düzenlenen operasyonda Murat A. (39), Mehmet B. (19) Recep G. (28), Furkan G. (26), Kürşat B. (19), Abdullah M. (29), Yusuf A. (27) ve Hanifi Y. (36) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen iki LCD televizyon, 3 cep telefonun yanı sıra birçok malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat A, Mehmet B, Recep G, Furkan G, Kürşat B. ve Abdullah M. tutuklandı, Yusuf A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hanifi Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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