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Aktüel

Kahramanmaraş'ta yakalanan firari 42 kişiden 29'u tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 20:52:23 -
Kahramanmaraş'ta yakalanan firari 42 kişiden 29'u tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince yakalanan firari 42 kişiden 29'u cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda aralarında "silahla tehdit", "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti", "cinsel taciz", "fuhşa teşvik ve aracılık" gibi suçlardan arananların da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 kişiden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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