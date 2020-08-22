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Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:57:22 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan aranan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Alanında uzman 60 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, haklarında 4 ila 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ve aranan 2 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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