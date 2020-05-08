  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:16:00 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında uyuşturucu sattığı belirlenen Emre B. (31), Nuh A. (25), Hakan G. (26) ve Süleyman B. (44) suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyonda bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı