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Aktüel

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:44:37 -
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 190 adet hap, 53 gram metamenfetamin, 4 gram eroin, 1 adet tabanca ile fişekleri ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E.İ., İ.H.T. ve A.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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