  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:07:08 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş'ta satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Pazarcık ilçesi girişinde durdurdu.

Araçtaki Y.E.İ. (26) İ.H.T. (24) A.D. (43) ve S.Y'nin (24) üzerinde arama yapan jandarma ekibi, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin ve 1 tabanca ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı