Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 5 gram eroin, 210 uyuşturucu hap, 12 gram esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.