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Aktüel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 21:20:00 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan H.Ş, E.Z. ve A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınıp sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan E.Z. ve A.K. tutuklandı, H.Ş. ise serbest bırakıldı.

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