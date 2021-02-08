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Yerel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Yerel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:25:00 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.K. ve R.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ve bunu kullanma aparatları ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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