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Aktüel

Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:48:05 -
Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü.

İskenderun-Malatya seferini yapan 63619 sefer sayılı yük treni, ilçeye bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Yunis Boran (37) idaresindeki 27 AAF 879 plakalı tıra çarptı.

Kazada tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün cenazesi, Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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