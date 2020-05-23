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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 00:00:57 -
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BP 802 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen aydınlatma direği yol dışı edildi.

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