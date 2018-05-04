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Kahramanmaraş’ta ters yönde ilerleyen sürücü trafiği birbirine kattı

Kahramanmaraş’ta ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:53
Kahramanmaraş’ta ters yönde ilerleyen sürücü trafiği birbirine kattı

Merkez Onikişubat ilçesindeki Azerbaycan Bulvarı’nda bir otomobil, ters yöne girdi. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir müddet geri geri gitti. Yolda trafiğin sakinleşmesinin ardından tekrar ters yönde yoluna devam eden araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Otomobil, ters yolda bir müddet ilerledikten sonra doğru istikamete geçerek yoluna devam etti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:53
  1. KAHRAMANMARAŞ
  2. SÜRÜCÜ
  3. ters yön
  4. trafik

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