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Kahramanmaraş’ta tam herkes sakinleşmişti ki... Uçan tekme ile içlerine daldı!

Alkollü sürücünün neden olduğu maddi hasarlı kazada kavga çıktı. Çıkan kavgada alkollü sürücü yaralandı.

25 Eylül 2018 Salı 18:35
Kahramanmaraş’ta tam herkes sakinleşmişti ki... Uçan tekme ile içlerine daldı!

Kahramanmaraş'ta Ömer E. yönetimindeki 46 AAT 510 plakalı otomobil ile Sefa K.’nin kullandığı 46 LL 520 plakalı otomobil İsmet Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ile Trabzon Bulvarının kesiştiği kavşakta çarpıştı. Maddi hasarın yaşandığı kazada, çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgaya olay yerinde bulunan polis ekipleri anında müdahale etti. Tarafların sakinleştiği anda 2.12 promil alkollü olan Ömer E., diğer sürücü Sefa K.’nin uçan tekmeli saldırısına maruz kaldı. 

Kaza sonrası sürücü Ömer E.’nin ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konuldu. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:35
  1. Trabzon
  2. Kahramanmaraş
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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