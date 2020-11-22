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Aktüel Kahramanmaraş'ta tabancayla vurulan bir kişi yaralandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta tabancayla vurulan bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:44:12 -
Kahramanmaraş'ta tabancayla vurulan bir kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tabancayla vurularak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde O.D. (44) sevgilisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.Ş. (40) ile tartıştı. Bu sırada O.D. yanında bulunan tabancayla S.Ş'yi bacağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan şüpheli O.D. ise polis ekiplerince yakalandı.

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