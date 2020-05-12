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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 02:17:14 -
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tarla alışverişindeki anlaşmazlıktan çıktığı iddia edilen silahlı ve bıçaklı kavgada baba ve oğlu ile bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde Cuma Y. (47) ile Selim Y. (47) arasında tarla alışverişindeki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cuma Y. ve oğlu Özkan Y. silahla, Selim Y. ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Özkan Y. ve Selim Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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