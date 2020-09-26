  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanının darp edildiği iddiası
Aktüel

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanının darp edildiği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:44:39 -
Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanının darp edildiği iddiası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanını darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişiyle temas ettiği değerlendirilen M.K. beraberindeki A.K. ile isminin İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirildiği iddiasıyla sağlık çalışanı B.T'yi darp etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
Azgın azınlık o müdürü yedi
Gündem

Azgın azınlık o müdürü yedi

Laikçi-sol kesimin kalelerinden biri olarak gördüğü Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni, maneviyatı yüksek, milli değerlerine bağlı, başarılı bir eğ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı