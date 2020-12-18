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Aktüel Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
Aktüel

Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:50:03 -
Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D'nin elindeki tarihi eseri Kayseri'ye götüreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Mahmutbey Mahallesi yakınlarında önlem alan ekipler, H.D'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 119 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğinde mezar steli ele geçirildi.

Mezar steli Müze Müdürlüğüne teslim edildi, H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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