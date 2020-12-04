  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cesedi morgda kaldı
Yaşam

Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta hakkında yakalama kararı olan ve düzenlenen baskında bir polisimizi şehit ederek kaldırıldığı hastanede ölen katil zanlısı Muhammet Karataş'ın cesedi morgda kaldı. Polisimizi şehit eden katilin cesedine hiçbir kurum ve kuruluş araç tahsis etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:25:00 -
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polis memurunu şehit ettikten sonra yaralı ele geçirilerek kaldırıldığı hastanede ölen katilin morgdaki cesedini, memleketine götürecek araç bulunamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammet Karataş'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin bulunduğu otele baskın düzenledi.

Katil, 1 polisimizi şehit etti

Polisi gören zanlı, havalandırma boşluğunun olduğu alana girerek kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından Barış Göl karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

'Dur' ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi

Olaydan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi.

Yaralanan saldırgan kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında hayatını kaybetti. Polis katili Muhammet Karataş'ın cesedi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na getirildi.

Cesedi morgda kaldı

Buradaki işlemlerin ardından babası ile memleketine götürüleceği beklenen saldırganın cesedi için hiçbir kurum ve kuruluş araç tahsis etmedi. Katilin babasının otomobil ile cesedi götürmesine de izin verilmediği öğrenildi.

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'
Dünya

ABD'den gelen SİHA yazısı gündeme bomba gibi düştü! 'Kör nokta var, Rusya'ya sorun'

ABD'li Bloomberg gazetesi Türk SİHA'larına ilişkin dikkat çeken bir analiz haber yayımladı. Haberde, Türkiye'nin geleceğine ilişkin çarpıcı ..
Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

Erdoğan'dan önemli atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. ..
CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü
Siyaset

CHP'de taciz skandalında yeni gelişme! Hem suçlu hem güçlü

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay