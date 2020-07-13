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Kahramanmaraş'ta otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:31:07 -
Kahramanmaraş'ta otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilde 1 kalaşnikof ve 2 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından icra edilen yol kontrol faaliyetinde düğünden dönen Y.B'ye ait otomobil durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagaj içerisinde 1 kalaşnikof ve bu silaha ait şarjör ve 79 boş kovan, 2 tabanca, şarjörler ve 91 tabanca fişeği ile 20 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

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