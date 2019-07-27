Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye girdi: 2 yaralı Elbistan’da otomobilin tamirhaneye girmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tamirhaneye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Cuma Alkaya'nın kullandığı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndakiYusuf Balık'a ait oto tamirhanesine girdi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Engin Temiz, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.