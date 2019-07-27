Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye girdi: 2 yaralı
Elbistan’da otomobilin tamirhaneye girmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:43
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tamirhaneye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Cuma Alkaya'nın kullandığı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndakiYusuf Balık'a ait oto tamirhanesine girdi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Engin Temiz, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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