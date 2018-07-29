THY - İstanbul
0553 313 94 23

Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü Emel Kara (39) öldü, 2 kişi de yaralandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 16:22
Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza öğle saatlerinde Kahramanmaraş- Osmaniye karayolunda meydana geldi. Nurdağı'ndan Kahramanmaraş'a giden Emel Kara yönetimindeki 42 ATB 53 plakalı otomobil, Türkoğlu'nun Akçalı Mahallesi'nde kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada, sürücü Emel Kara olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Nursena Karaman (21) ile Berivan Sevra Keleş (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş Necip fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, Emel Kara'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili jandarma soruşturması sürüyor.


Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 16:22
  1. Osmaniye
  2. Karaman
  3. Kahramanmaraş
  4. kahramanmaraş
  5. türkoğlu
  6. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akrep kaçakçısı kadın akreplerle birlikte yakalandı!
    1. Akrep kaçakçısı kadın akreplerle..
    2. Bu nasıl pişkinlik! Pazara kadar..
    3. Işıl Alben'den o iddialara cevap: Bir..
    4. Alman Bakandan Mesut Özil itirafı:..
    5. "Ezan sesi geldiğinde camiye giden..
    6. Balıkesir’de düğünden dönen minibüs..
    7. Mısır'da zulüm devam ediyor! İdam..
    8. Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı:..
    9. Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü 
    10. Düğün dönüşü feci kaza: Ölü ve..
    11. 'Cesur Kız'dan dikkat çeken mesajlar
    12. Nükleerde Doğu ortaklığı devam ediyor!..
    13. Ezberleri bozan iddia! ABD ve İran 6..
    14. Fren yerine gaza basınca ortalık..
    15. Karadeniz'deki boğulmalara karşı..
    16. Beşiktaş David Ospina'yı bitirdi!
    17. Zehir taciri mahalle bekçisine takıldı
    18. Eski bakanın dayısı şehit edilmişti.....
    19. 8 yaşındaki kayıp Fevzi Can'dan acı..
    20. Omuz atma kavgasında 18 yaşındaki genç..
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...