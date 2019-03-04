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Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları tamamlandı

Okul Sporları kapsamında oryantiring bölge grup müsabakaları Kahramanmaraş’ta yapıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:18
Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları tamamlandı

Okul Sporları kapsamında oryantiring bölge grup müsabakaları Kahramanmaraş’ta yapıldı.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’nde düzenlenen yarışlara 26 ilden 60 okul 473 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, sporculara başarılar dilerken, yarışlar sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.


Yarışlar sonunda okul birincileri ise şu şekilde:


A Grubunda Genç Erkekler: Tos Çelik Sosyal Bilimler Lisesi (Osmaniye), Genç Kızlar: Tos Çelik Sosyal Bilimler Lisesi (Osmaniye)


B GrubundaGenç Erkekler: İdil Çok Programlı Anadolu Lisesi (Şırnak), Genç Kızlar: Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi (Kayseri)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:18
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