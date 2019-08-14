Kahramanmaraş’ta orman yangını Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi, Ağcaşar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ile müdahale ediliyor.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması devam ediyor.

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