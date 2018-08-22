Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi.22 Ağustos 2018 Çarşamba 20:30
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karacasu Mahallesi Kapıçam bölgesindeki ormanlık alanda, piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangına, 6 arazöz, 3 su tankı, 50 orman işçisi ile vatandaşların desteğiyle müdahale ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
YORUM YAZ