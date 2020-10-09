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Aktüel Kahramanmaraş'ta orman yangını
Aktüel

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:18:13 -
Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde kırsaldan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Yangında şu ana kadar 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

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