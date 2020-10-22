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Aktüel Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 02:34:53 -
Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kadın öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, oğlu tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hüyük Mahallesi'nde oturan A.K. (27) av dönüşü bahçede tüfeğiyle uğraştığı sırada pencerede bekleyen annesi Servet K'yi (50) kazara vurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Servet K. kurtarılamadı.

A.K. ve beraberindeki H.C. ile tüfeğin ruhsat sahibi olduğu öğrenilen A.C. gözaltına alındı.

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