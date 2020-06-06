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Aktüel

Kahramanmaraş'ta nişan törenine katılan 25 kişiye 85 bin 860 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:44:07 -
Kahramanmaraş'ta nişan törenine katılan 25 kişiye 85 bin 860 lira ceza uygulandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesine neden olan nişan törenine katıldıkları belirlenen 25 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yasaklanmış olmasına rağmen 8 Mayıs'ta Hüyüklü Mahallesi'ndeki nişan törenine katılan 25 kişiyi tespit etti.

Bu kişilere, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle polis ve jandarma ekiplerince toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Hüyüklü Mahallesi'nde 8 Mayıs'ta düzenlenen bir nişan töreni sonrası pozitif vakaların artması üzerine Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca mahallede karantina uygulanmış, 15 Mayıs'ta ise karantina uygulaması sona ermişti.

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