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Aktüel

Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Yola dağılan tüpler, polis ve itfaiye ekiplerince toplandı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 21:49:22 -
Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Emrah Timur idaresindeki 31 AEC 703 kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Andırın kavşağında seyir halindeyken tekerinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada, kamyonetteki tüplerin yola dağılması sonucu trafik bir süre aksadı.

Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin tüpleri toplamasıyla trafik akışı normale döndü.

Hafif yaralı sürücü ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

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