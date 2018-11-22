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Kahramanmaraş'ta korkutan ölüm

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

22 Kasım 2018 Perşembe 20:54
Kahramanmaraş'ta korkutan ölüm

Kahramanmaraş’ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi 51 Sokak üzerindeki bir evde meydan ageldi. İddiaya göre, eşi pazar alışverişine giden Osman Polat (82), evdeki sobayı yakmak istedi. Sobayı yaktıktan sonra kömür atan Polat, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yere düştü.

Alışverişten gelen kadın kocasını yerde görür görmez durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalesi yapılan Osman Polat’ın öldüğünü tespit etti.
Osman Polat’ın cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morguna kaldırılırken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:54
  1. Kahramanmaraş
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