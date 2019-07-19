Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nca, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki depremin saat 19.47'de meydana geldiği açıklandı. Çevre illerden de hissedilen depremin yerin 12.11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle hasar oluşmadı.

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