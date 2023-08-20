Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta yürekleri ağızlara getiren bir deprem meydana geldi.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kahramanmaraş'ta yürekleri ağızlara getiren bir deprem meydana geldi.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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