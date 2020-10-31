Kahramanmaraş’ta kayalıkta mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıgüzel Mahallesi Berit Dağı mevkisinde Sadettin Ardıç'a ait 3 keçi kayalık alanda mahsur kaldı.
Keçilerini kendi imkanlarıyla kurtaramayan Ardıç, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi.
Ardıç'ın ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.