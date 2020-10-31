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Aktüel Kahramanmaraş'ta karantinada olması gereken kişi, maskesiz halde polise yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta karantinada olması gereken kişi, maskesiz halde polise yakalandı

Karantina kurallarına uymayan kişi ambulansa bindirilirken de kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:35:20 -
Kahramanmaraş'ta karantinada olması gereken kişi, maskesiz halde polise yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olduğu için karantinada olması gereken kişi, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Demokrasi Meydanı'nda Kovid-19 denetimlerini sürdüren polis ekipleri, meydanda maskesiz gezen İ.M'yi (40) durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Yapılan sorguda, İ.M'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada olması gerektiği belirlendi.

Polis ekiplerince karantina kurallarını ihlalden 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.M. 112 Acil Servis ekiplerince KYK öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

Bu arada, ambulansa bindirilen İ.M. kendini görüntüleyen gazetecilere el salladı.

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