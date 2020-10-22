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Aktüel Kahramanmaraş'ta kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:22:39 -
Kahramanmaraş'ta kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta parkta oturan kadının elindeki cep telefonunu kapıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta oturan D.K'nin (35) cep telefonun kapıp kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede Salih G. (35) olduğunu belirlenen şüpheli, olay yeri yakınlarındaki bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakalandı.

Üzerinde D.K'ye ait telefon bulunan şüpheli suçunu itiraf etti.

Gözaltına alınan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerinde, cep telefonunu kaptığı kadından kaçtığı anlar yer aldı.



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