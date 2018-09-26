Kahramanmaraş’ta kamyonet takla attı: 1’i ağır 5 kişi yaralı
Kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.26 Eylül 2018 Çarşamba 19:41
Kahramanmaraş Kayseri karayolunun 130. kilometresinde meydana gelen kazada, Ülkü Sezer yönetimindeki 27 BY 411 plakalı kamyonet, Kayseri istikametinden Göksun ilçesine seyir halindeyken Keklikoluk mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak ancak durabilen kazada sürücü Ülkü Sezer (40), Hatice Kübra Sezer (3), Remziye Ayyıldız (39), Nurcan Ayyıldız (14) ve Nuriye Sezer (39) yaralandı.
Kaza sonrası çevreye savrulan yaralılar, gözyaşı döktü. Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Remziye Ayyıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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