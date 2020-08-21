  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:01:00 -
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi ve haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde belirlenen adreslerde 1000 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 81 cep telefonu ve çok miktarda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler
Gündem

Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr canlı yayınında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanaca..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı