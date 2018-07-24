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Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 11 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan servis minibüsünün otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2018 Salı 21:10
Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 11 kişi yaralandı

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 46 S 1449 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, 11 DY 329 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Çarpmanın etkisiyle bir elektrik direği ve bir ağacın da devrildiği kazada sürücülerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 21:10
  1. Gaziantep
  2. işçi
  3. Kahramanmaraş
  4. trafik kazası
  5. yaralı

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