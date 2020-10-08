  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'ta ilk kez kornea nakli yapıldı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta ilk kez kornea nakli yapıldı

KSÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla, 10 yıldır nakil bekleyen iki hastanın mağduriyeti giderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:56:47 -
Kahramanmaraş'ta ilk kez kornea nakli yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ilk kez kornea nakli yapıldı.

KSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gökhan Özdemir ile Dr. Öğretim Üyeleri Ali Meşen ve Abdullah Beyoğlu'nun gerçekleştirdiği operasyonla 10 yıldır nakil bekleyen iki hastanın yeniden görmesi sağlandı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite senato salonunda yaptığı açıklamada, kornea naklinin birçok kişi için yeniden görme umudu olduğunu belirtti.

Korneanın şekil ve şeffaflığının birçok nedenden dolayı bozulabildiğini ifade eden Can, "Tam kat kornea naklini başarılı bir şekilde yapmanın sevincini yaşamaktayız. İnşallah bundan sonraki süreçte hastalarımıza bu konuda hizmet vereceğimiz için mutluyuz. KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizde sonraki aşamalarda uygun hastalarda kısmi kornea nakli (Endotel nakli, Stroma nakli) yapmayı planlamaktayız." dedi.

Bu adımların daha hızlı ilerlemesi için hastane bünyesine bağlı bir göz bankası kurmayı hedeflediklerini dile getiren Can, Kahramanmaraş'ı kornea nakli konusunda merkez haline getirmek için ellerinden gelen her türlü gayreti sürdürdüklerini aktardı.

Prof. Dr. Gökhan Özdemir de şu ana kadar iki hastaya, ölen kişilerden bağışlanan kornea dokusunun nakledildiğini belirtti.

İlk naklin, yaklaşık 10 yıl önce enfeksiyon sonucu bir gözünde görme yetisini kaybeden 83 yaşındaki Ali Akkök'e, ikinci naklin ise 64 yaşındaki Abdullah Kiraz'a yapıldığını belirten Özdemir, bu nakiller sayesinde hastaların mağduriyetlerinin giderildiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar!
Gündem

Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar! "Çatışmaların durması ancak buna bağlı"

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı operasyonlar karşısında darmadağın olan Ermenistan, gömüldüğü yerden ses..
Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme
Gündem

Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay