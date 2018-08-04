Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Alameşe mahallesinde iki deprem kaydedildi. İlk depremin şiddeti 4,4 olarak kaydedilirken 10:09'da meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre altında kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM 1 SANİYE SONRA

Aynı bölgede yaşayan ve 10:09'da 1 saniye sonra olan deprem yerin 7,7 kilometre altında kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre ise bu depremin şiddeti 4,5 olarak kaydedildi.