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Aktüel Kahramanmaraş'ta Hurman Çayı'na düşen kişi öldü
Aktüel

Kahramanmaraş'ta Hurman Çayı'na düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:55:00 -
Kahramanmaraş'ta Hurman Çayı'na düşen kişi öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çaya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Dokuztay Mahallesi'nde bahçesine su taşımak isteyen Cuma Barutçu (74), Hurman Çayı kenarında dengesini kaybederek düştü.

Barutçu'nun eve dönmemesi üzerine arama yapan yakınları, yaşlı adamı çayda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Barutçu'nun cenazesi, Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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