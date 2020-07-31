Kahramanmaraş'ta hayvan pazarında yoğunluk

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın birinci gününde de yoğunluk yaşanıyor.

Bayram namazının ardından merkez Onikişubat ilçesi Malikejder Mahallesi'ndeki havyan pazarına gelen vatandaşlar, özellikle küçükbaş kurbanlık almak için yoğunluk oluşturdu.

Alıcı ve satıcı arasında yaşayan pazarlıkların ardından, kurbanını alan vatandaşlar kesim yapılan noktalara doğru hareket etti.

Kimileri de pazardan aldığı kurbanlığını yakın noktalarda kestiği görüldü.

- "Satışlar bugün de hareketliydi"

Kurbanlık satan Emin Böke, AA muhabirine, satışların bayrama kadar çok güzel geçtiğini belirtti.

Yoğunluktan 3 gündür yemek yemeye bile fırsat bulamadığını anlatan Böke, "Virüs olduğu halde vatandaşlar kurbanlıklarını aldı. Satışlar bugün de hareketliydi. Hayvanlarımızın hepsini sattık." dedi.

Alparslan Kurtboğan da bayramın güzel geçtiğini, satışların da çok iyi olduğunu belirterek, "Elimizde birkaç küçükbaş havyan kaldı onları da satıp gideceğiz, inşallah." dedi.

Kurbanlık alan Abdullah Babır da kurbanlık almayı ucuz olur düşüncesiyle birinci güne bıraktığını vurgulayarak, "İyi ki de böyle yapmışız. Bir hafta öncesine nazaran fiyatlar düşmüştü. Aldık kurbanımızı da burada kesiyoruz. Allah kabul etsin." ifadesini kullandı.