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Aktüel Kahramanmaraş'ta hastaneye giren ayağı kırık kedi tedavi edildi
Aktüel

Kahramanmaraş'ta hastaneye giren ayağı kırık kedi tedavi edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:12:13 -
Kahramanmaraş'ta hastaneye giren ayağı kırık kedi tedavi edildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hastaneye giren ayağı kırık kedi, sağlık görevlilerince tedavi edildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Acil Servis'te görev yapan güvenlik görevlileri, içeriye giren kediyi çıkarmak istedi.

Kedinin acı çektiğini fark eden bilgi işlem personelleri, durumu doktorlara bildirdi.

Yapılan kontrolde kedinin ayağının kırık olduğu belirlendi.

Hastane personelince ayağı alçıya alınan kedi, daha sonra güvenli bir bölgeye bırakıldı.

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